Суд отказался отстранять от должности арестованного главу минЖКХ

В середине мая на министра возбудили второе уголовное дело. Оно расследуется по статье УК о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). По данным следователей, министр в 2018 году, не имея необходимых полномочий, подписал с акционерным обществом договор о предоставлении 10 млн руб. в рамках бюджетных инвестиций. Как считают правоохранители, чиновник знал, что фирма проиграла конкурсный отбор на присвоение статуса регионального оператора в сфере обращения с ТКО. Поэтому компания не могла использовать выделенные ей деньги на эти цели. По сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет о договоре с АО «Экоператор». Ущерб оценивается в 6,3 млн руб. Уточняется, что часть этой суммы была возвращена.