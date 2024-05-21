Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отказался отстранять от должности арестованного главу минЖКХ

Новосибирский суд по ходатайству следствия продлил еще на три месяца (до 20 августа) срок содержания под стражей Дениса Архипова — министра ЖКХ и энергетики региона. В тоже время, суд отклонил прошение следствия о временном отстранении Дениса Архипова от должности, сообщает аккаунт «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «Вконтакте».

Источник: Коммерсантъ

Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова задержали 20 марта по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) и с санкции суда поместили в СИЗО. По данным Генпрокуратуры, из-за действий чиновника бюджет Новосибирской области не получил 220 млн руб. банковской гарантии, выданной ранее компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве мусорного регоператора.

В середине мая на министра возбудили второе уголовное дело. Оно расследуется по статье УК о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). По данным следователей, министр в 2018 году, не имея необходимых полномочий, подписал с акционерным обществом договор о предоставлении 10 млн руб. в рамках бюджетных инвестиций. Как считают правоохранители, чиновник знал, что фирма проиграла конкурсный отбор на присвоение статуса регионального оператора в сфере обращения с ТКО. Поэтому компания не могла использовать выделенные ей деньги на эти цели. По сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет о договоре с АО «Экоператор». Ущерб оценивается в 6,3 млн руб. Уточняется, что часть этой суммы была возвращена.