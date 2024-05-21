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Без света остались 200 адресов во Владивостоке прямо сейчас — список, карта

Отключения плановые и аварийные.

Источник: МУП ВПЭС

Во вторник, 21 мая, сразу 200 адресов остались без электроснабжения во Владивостоке. Причина тому — аварийные и плановые отключения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ВПЭС.

Отключение электричества с 13:30 затронуло следующие улицы:

  • 100-летия Владивостока пр-кт 134А
  • Барклая ул. 14Д, 6А
  • Бородинская ул. 11, 13, 15, 17, 19, 9, 9А
  • Восточная 6-я ул. 9
  • Давыдова ул. 10, 11, 12, 14, 20А, 22, 22А, 24, 28, 28А, 28Б, 29, 29А, 30, 31А, 33А, 34, 38, 40, 42А, 5, 6, 8А, 9
  • Залесная ул. 13 Г
  • Кутузова ул. 4, 6, 8, 8Б, 8 В
  • Лесопитомник ул.3Д/1
  • Маковского ул. 4, 6А
  • Разина ул.32/17
  • Русская ул. 33, 39Б, 41А, 47, 48, 50, 51А, 51 В, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55А, 56, 57 Г, 57Е, 57Ж, 57 М, 57Н, 57П, 57Р, 57Ф, 58, 58А, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5, 60, 66, 87 Г
  • Старцева ул. 37А
  • Шевелева ул. 28

Отмечается, что наблюдается авария на сети электроснабжения, ведутся восстановительные работы.

Кроме того, в городе сейчас идут и плановые работы на сетях.

ЖКХ