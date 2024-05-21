Гриб-гигант обнаружил житель Новосибирской области

К слову, многие новосибирские грибники в этом году хвастаются богатым урожаем. Так, 7 мая сибиряк поделился, что нашел гриб, по форме напоминающий цветок. На прошлой неделе щедрым уловом сморчков похвастались несколько сибиряков.