Гриб-гигант обнаружил житель Новосибирской области

Житель села Елбаши Новосибирской области похвастался необычной находкой — ему удалось обнаружить гриб-гигант. Он весит почти 90 граммов. Запись опубликована в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети Вконтакте.
На фото, которыми поделился сибиряк, запечатлен момент взвешивания гриба. Его вес достиг отметки 89 граммов. Гриб относится к семейству сморчковых.
К слову, многие новосибирские грибники в этом году хвастаются богатым урожаем. Так, 7 мая сибиряк поделился, что нашел гриб, по форме напоминающий цветок. На прошлой неделе щедрым уловом сморчков похвастались несколько сибиряков.
Андрей Иванов.