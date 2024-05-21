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Гриб-гигант обнаружил житель Новосибирской области

Он весит почти 90 граммов.

Источник: Соцсети

Житель села Елбаши Новосибирской области похвастался необычной находкой — ему удалось обнаружить гриб-гигант. Он весит почти 90 граммов. Запись опубликована в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети Вконтакте.

На фото, которыми поделился сибиряк, запечатлен момент взвешивания гриба. Его вес достиг отметки 89 граммов. Гриб относится к семейству сморчковых.

К слову, многие новосибирские грибники в этом году хвастаются богатым урожаем. Так, 7 мая сибиряк поделился, что нашел гриб, по форме напоминающий цветок. На прошлой неделе щедрым уловом сморчков похвастались несколько сибиряков.

Андрей Иванов.

флора и фауна