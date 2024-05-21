В Иркутской области отремонтируют дороги к детским досуговым учреждениям

Как сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ремонтируемые участки находятся в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске. Они ведут к паркам, базам отдыха, клубам и спортивным объектам, популярным местам отдыха. На всех объектах, помимо замены дорожного полотна, будет организовано современное освещение, обновлена разметка, установлено ограждение, а при необходимости будут устанавливаться и светофоры и переустраиваться колодцы с ливневкой. Главный ориентир — безопасность движения и пешеходов на таких участках.