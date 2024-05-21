В Иркутской области отремонтируют дороги к детским досуговым учреждениям

В этом году в Иркутской области будет отремонтировано 26,7 километра автодорог, обеспечивающих проезд к детским досуговым и развлекательным учреждениям. Подобные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
— Во время летних каникул, которые наступят уже совсем скоро, проезд к популярным местам детского отдыха будет иметь особое значение, — отметил губернатор региона Игорь Кобзев. — Это и дороги к оздоровительным лагерям, к пляжам, паркам и спортивным площадкам.
По данным главы Приангарья, на ремонт именно таких дорог выделено 1,5 миллиарда рублей, в том числе 1,2 миллиарда — из областной казны.
Как сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ремонтируемые участки находятся в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске. Они ведут к паркам, базам отдыха, клубам и спортивным объектам, популярным местам отдыха. На всех объектах, помимо замены дорожного полотна, будет организовано современное освещение, обновлена разметка, установлено ограждение, а при необходимости будут устанавливаться и светофоры и переустраиваться колодцы с ливневкой. Главный ориентир — безопасность движения и пешеходов на таких участках.