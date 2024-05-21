На Кубани 21 мая воздух прогреется до +27 градусов

Ранее мы сообщали, что 15 мая улицы Краснодара ушли под воду после залпового ливня с градом. Горожане сообщили о переполненных ливневках и детских площадках. Мощным ливнем затопило улицы в Фестивальном микрорайоне, невозможно пройти по Ставропольской и Дмитриевской Дамбе.