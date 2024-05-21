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На Кубани 21 мая воздух прогреется до +27 градусов

На Кубани 21 мая воздух прогреется до +27 градусов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°

В Краснодарском крае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с с порывами до 15 м/с.

На Азовском побережье днем +22… +27, в горах +13… +18 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность, осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 12−14 м/с. Температура воздуха днем +21… +26 градусов.

Ранее мы сообщали, что 15 мая улицы Краснодара ушли под воду после залпового ливня с градом. Горожане сообщили о переполненных ливневках и детских площадках. Мощным ливнем затопило улицы в Фестивальном микрорайоне, невозможно пройти по Ставропольской и Дмитриевской Дамбе.