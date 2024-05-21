21 мая — День работников культуры и искусства

День работников культуры и искусства официально вошел в перечень профессиональных праздников только спустя семь лет с момента провозглашения независимости в 1998 году. Первоначально он отмечался в последнее воскресенье сентября, но затем власти решили подчеркнуть значение деятельности работников культуры для развития государственности и самоидентичности народа и определили новую дату — 21 мая.
Ошибочно считать, что работниками культуры являются только артисты, писатели и художники. В реальности это огромная армия профессионалов, среди которых архивариусы, искусствоведы, сотрудники библиотек, художники по костюмам и осветители, театральные гримеры, работники домов культуры в селах и еще большое число специалистов, работающих на духовный потенциал страны. К слову, только в художественной самодеятельности республики, по разным оценкам, участвуют порядка 125 тыс. человек.
Культура, искусство и народ
Реальное значение культуры для людей становится понятным, когда знакомишься со статистикой. Самыми посещаемыми культурными местами в Казахстане, к примеру, в 2022 году были библиотеки. Казахстанцы продолжают оставаться одной из самых читающих стран в мире. За год было зафиксировано более 51 млн посещений библиотек. На втором месте с большим отрывом идут кинотеатры, в 2022 году на просмотр фильмов пришло в три раза меньше зрителей, чем тех казахстанцев, которые сидели в библиотеках — около 17 млн посещений.
Достойно выглядит интерес граждан к искусству и истории своей страны — более 6 млн посещений за год музеев страны.
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК на 1 января 2023 года
Государство и культура
В современной истории государство всегда четко осознавало вес и значение культуры для страны, общества и будущей истории. Поэтому внимания оказывалось много, но с финансированием было по-разному.
Тем не менее театры, музеи, библиотеки, концертные залы удалось сохранить даже в тяжелые времена, а чуть более дести лет назад в Астане был отстроен роскошный Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», где выступают звезды всего мира. Сейчас в репертуаре театра, помимо мировой классики, идут постановки выдающихся казахстанских композиторов: М. Тулебаева «Биржан — Сара», А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай», «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, балет «Карагоз» на музыку Г. Жубановой.
Одна из последних инициатив властей — вернуть звания «Народный артист Казахстана» и «Народный литератор Казахстана». Когда-то престижные награды для людей творческих профессий были отменены 23 года назад. В 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев публично высказался о своем намерении вернуть эти государственные награды.
Спустя год были внесены изменения в закон «О государственных наградах РК» и в День Республики 25 октября первым шести номинантам были вручены награды. Ожидается, что традиция будет продолжена и страна снова услышит имена лауреатов 21 мая 2024 года.
Кто имеет право получить звание «Народный артист Казахстана»
Правила награждения в республике строго регламентированы законом «О государственных наградах Республики Казахстан».
Звание «Народный артист Казахстана» («Қазақстанның халық әртісі») может быть присвоено «лицам, внесшим особый вклад в развитие театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства РК» и ранее удостоенным другого почетного звания — «Заслуженный артист Казахстана» («Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі») или «Заслуженный деятель РК» («Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»)".
Аналогичный принцип действует в отношении литераторов: прежде чем получить право на звание «Қазақстанның халық жазушысы» авторы должны быть ранее удостоены знаком «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана») и (или) стать лауреатом государственных премий РК в области литературы.
Другого рода внимание со стороны властей — название улиц в честь выдающихся творческих личностей. Так государство поступало в «досовременной» эпохе Казахстана, так поступает и последние тридцать лет. В канун праздника акимат и маслихат города Алматы вышли с предложением — присвоить нескольким улицам в центральной части южной столицы имена трех выдающихся артистов.
Это не нуждающийся в представлениях гениальный Ермек Серкебаев, чей голос вызывал восторг и восхищение в разных уголках мира, яркий представитель МХАТовской школы — народный артист Казахстана Юрий Померанцев и заслуженный артист РК Владимир Толоконников, переиграть которого в Булгаковском «Собачьем сердце» еще долго не получится. Если предложение горожанами будет одобрено, то три улицы получат новые названия.
Несколько важных событий и фактов
2000 год был объявлен Годом культуры Казахстана. В 2004 году — запущена государственная программа «Культурное наследие». Было отреставрировано 136 культурно-исторических памятников, проведено 39 археологических исследований древних стоянок, поселений и городищ на территории республики. Государством было организовано и профинансировано 15 экспедиций в Китай, Турцию, Россию, Монголию, Японию, Египет, Узбекистан, Армению, США и Западную Европу. В результате экспедиций были обнаружены порядка 5 тыс. ранее не известных рукописей, касающихся истории страны. Издано несколько сотен томов научных трудов в области философии, литературоведения, фольклора, языкознания, искусствоведения, политологии
ЮНЕСКО включила в Список Всемирного наследия уникальные казахстанские памятники: мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, археологический комплекс «Тамгалы», а также объект природного наследия «Сарыарка — степи и озера Северного Казахстана».