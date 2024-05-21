21 мая — День работников культуры и искусства

Реальное значение культуры для людей становится понятным, когда знакомишься со статистикой. Самыми посещаемыми культурными местами в Казахстане, к примеру, в 2022 году были библиотеки. Казахстанцы продолжают оставаться одной из самых читающих стран в мире. За год было зафиксировано более 51 млн посещений библиотек. На втором месте с большим отрывом идут кинотеатры, в 2022 году на просмотр фильмов пришло в три раза меньше зрителей, чем тех казахстанцев, которые сидели в библиотеках — около 17 млн посещений.