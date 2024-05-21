Глава СПЧ Фадеев призвал запретить в России никабы

«Почему трудовые мигранты выбирают не настольный теннис или бадминтон, а именно боевые искусства? Возникает очевидное подозрение, что эти десятки тысяч людей могут готовиться к чему-то очень нехорошему», — сказал глава СПЧ. Однако решать, как поступать с такими клубами, должны представители силовых структур, если у них появятся мотивированные опасения, заключил господин Фадеев.