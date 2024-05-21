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Глава СПЧ Фадеев призвал запретить в России никабы

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо ввести запрет на ношение никабов. Он планирует обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Источник: РИА "Новости"

«Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — сказал Фадеев в интервью «Парламентской газете».

Никаб — традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, однако сейчас он носится практически исключительно мусульманками.

Глава СПЧ также обсудил с изданием «этнические ММА-клубы». По его словам, их существование может вызывать определенные опасения, хотя нельзя запрещать людям просто заниматься спортом.

«Почему трудовые мигранты выбирают не настольный теннис или бадминтон, а именно боевые искусства? Возникает очевидное подозрение, что эти десятки тысяч людей могут готовиться к чему-то очень нехорошему», — сказал глава СПЧ. Однако решать, как поступать с такими клубами, должны представители силовых структур, если у них появятся мотивированные опасения, заключил господин Фадеев.

В апреле замминистр МВД Андрей Храпов заявил, что ведомство не располагает сведениями о связи религиозной одежды с проявлениями радикального исламизма. Соответсвующий запрос в МВД направил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, известный своей позицией по ужесточению миграционной политики по отношению к иностранным гражданам, исповедующим ислам.

права человека
религии