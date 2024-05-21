Дроны против саранчи: в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями (видео)

Отмечается, что Туркестанская область входит в топ-3 регионов по самым большим площадям, подлежащим обработке. Она первой вступила в фазу активной борьбы с самым опасным видом саранчи — мароккской. Всего обработке подлежит 272 тыс. гектаров земли, из них на 19 мая уже обработано 252 тыс. га, что составляет 93%. Ожидается, что в ближайшие дни будут закончены работы на оставшихся 20 тыс. га.