Последние звонки в Красноярском крае пройдут на этой неделе

Такие даты всем субъектам страны рекомендовало Минпросвещения РФ. А место и время проведения торжественных линеек каждая школа определяет самостоятельно.
Основным днем празднования многие муниципалитеты и крупные города края, в том числе Красноярск, выбрали пятницу, 24 мая, рассказали в минобре.
Время начала торжественных линеек у школ разнится: в основном последние звонки пройдут в первой половине дня — с 9:00 до 14:00. Большинство праздников состоятся в образовательных учреждениях.
Информация о времени и месте проведения последних звонков каждой школы направлена в ГУ МВД. В дни проведения торжеств правоохранители усилят меры безопасности.
По данным минобра, в 2024 году в Красноярском крае из 11 классов выпускается 14 066 учеников и 35 839 ребят заканчивают 9 класс.
А в 22 муниципалитетах из 39 школ из 11 класса выпускается всего по одному человеку. К примеру, из Тарутинской школы Ачинского района, Грузенской и Огурской школ Балахтинского района, из Гаревской школы Емельяновского района, из Булатовской и Чайковской школ Боготольского района, из Березовской и Удачинской школ Большеулуйского района. Но последний звонок прозвучит даже для одного выпускника — школы проведут торжественную линейку, объединив мероприятие с девятиклассниками, или составят индивидуальную программу поздравления.
Выпускные вечера пройдут 28 и 29 июня.