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Последние звонки в Красноярском крае пройдут на этой неделе

В этом году последние звонки в Красноярском крае пройдут в предстоящие пятницу и субботу, 24 и 25 мая.

Источник: Комсомольская правда в Крыму

Такие даты всем субъектам страны рекомендовало Минпросвещения РФ. А место и время проведения торжественных линеек каждая школа определяет самостоятельно.

Основным днем празднования многие муниципалитеты и крупные города края, в том числе Красноярск, выбрали пятницу, 24 мая, рассказали в минобре.

Время начала торжественных линеек у школ разнится: в основном последние звонки пройдут в первой половине дня — с 9:00 до 14:00. Большинство праздников состоятся в образовательных учреждениях.

Информация о времени и месте проведения последних звонков каждой школы направлена в ГУ МВД. В дни проведения торжеств правоохранители усилят меры безопасности.

По данным минобра, в 2024 году в Красноярском крае из 11 классов выпускается 14 066 учеников и 35 839 ребят заканчивают 9 класс.

Школы с самым многочисленным выпуском из 11-го класса находятся в Красноярске: 165 одиннадцатиклассников заканчивают школу № 150, 160 — школу № 151, 159 — гимназию «Универс», 135 — школу № 149.

А в 22 муниципалитетах из 39 школ из 11 класса выпускается всего по одному человеку. К примеру, из Тарутинской школы Ачинского района, Грузенской и Огурской школ Балахтинского района, из Гаревской школы Емельяновского района, из Булатовской и Чайковской школ Боготольского района, из Березовской и Удачинской школ Большеулуйского района. Но последний звонок прозвучит даже для одного выпускника — школы проведут торжественную линейку, объединив мероприятие с девятиклассниками, или составят индивидуальную программу поздравления.

Выпускные вечера пройдут 28 и 29 июня.

образование