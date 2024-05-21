Последние звонки в Красноярском крае пройдут на этой неделе

А в 22 муниципалитетах из 39 школ из 11 класса выпускается всего по одному человеку. К примеру, из Тарутинской школы Ачинского района, Грузенской и Огурской школ Балахтинского района, из Гаревской школы Емельяновского района, из Булатовской и Чайковской школ Боготольского района, из Березовской и Удачинской школ Большеулуйского района. Но последний звонок прозвучит даже для одного выпускника — школы проведут торжественную линейку, объединив мероприятие с девятиклассниками, или составят индивидуальную программу поздравления.