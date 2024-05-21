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Красноярцы могут выбрать слоган на День города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэрия проводит голосование по выбору слогана на 396-летие Красноярска.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

День города в этом году горожане будут отмечать три дня — 7, 8 и 9 июня. Официальные мероприятия состоятся в будний день, а вот праздничная составляющая намечена на выходные на набережных Красноярска.

В этом году День города посветят Году семьи. А красноярцам предлагают самим выбрать, какой слоган к празднику им бы хотелось.

«Большая семья Красноярска — это его жители. Поэтому именно вам, красноярцам, решать, какой слоган должен объединить празднование Дня города. Ведь это как надпись на именинный торт. Какой она будет — давайте определим вместе!», — написали в соцсетях городской администрации.

Варианты предлагаются следующие:


Большая семья в сердце России!

Большой город — большая семья!

Город тёплых объятий!

Праздник в большом семейном кругу!

В большой семье не без Дня города!

Красноярск. Здесь живёт моя семья!

Красноярск теплее, чем ты думаешь.

День рождения города. Встречаем всей семьёй!

Проголосовать можно в телеграм-канале мэрии по ссылке.

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