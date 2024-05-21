Красноярцы могут выбрать слоган на День города

День города в этом году горожане будут отмечать три дня — 7, 8 и 9 июня. Официальные мероприятия состоятся в будний день, а вот праздничная составляющая намечена на выходные на набережных Красноярска.
В этом году День города посветят Году семьи. А красноярцам предлагают самим выбрать, какой слоган к празднику им бы хотелось.
«Большая семья Красноярска — это его жители. Поэтому именно вам, красноярцам, решать, какой слоган должен объединить празднование Дня города. Ведь это как надпись на именинный торт. Какой она будет — давайте определим вместе!», — написали в соцсетях городской администрации.
Варианты предлагаются следующие:
Большая семья в сердце России!
Большой город — большая семья!
Город тёплых объятий!
Праздник в большом семейном кругу!
В большой семье не без Дня города!
Красноярск. Здесь живёт моя семья!
Красноярск теплее, чем ты думаешь.
День рождения города. Встречаем всей семьёй!
Проголосовать можно в телеграм-канале мэрии по ссылке.