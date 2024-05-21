«Участки будут перекрываться по одной полосе дороги и по половине проезжей части во время проведения подготовительных работ, фрезерования и устройства выравнивающего слоя, а также укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», — сообщили в мэрии.
В Уфе на насколько месяцев закрыли четыре улицы
В Уфе из-за ремонтных работ закрыты для проезда четыре улицы, сообщили в пресс-службе мэрии. До 30 августа ограничено движение по улице Зорге — от 50 лет СССР до Шафиева. До 23 сентября закрыты Благоварская улица и улица Дзержинского, а до 31 октября — улица Шафиева — от въезда во двор дома 14 до Зорге.