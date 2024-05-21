В Уфе на насколько месяцев закрыли четыре улицы

В Уфе из-за ремонтных работ закрыты для проезда четыре улицы, сообщили в пресс-службе мэрии. До 30 августа ограничено движение по улице Зорге — от 50 лет СССР до Шафиева. До 23 сентября закрыты Благоварская улица и улица Дзержинского, а до 31 октября — улица Шафиева — от въезда во двор дома 14 до Зорге.