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В Уфе на насколько месяцев закрыли четыре улицы

В Уфе из-за ремонтных работ закрыты для проезда четыре улицы, сообщили в пресс-службе мэрии. До 30 августа ограничено движение по улице Зорге — от 50 лет СССР до Шафиева. До 23 сентября закрыты Благоварская улица и улица Дзержинского, а до 31 октября — улица Шафиева — от въезда во двор дома 14 до Зорге.

Источник: РИА "Новости"

«Участки будут перекрываться по одной полосе дороги и по половине проезжей части во время проведения подготовительных работ, фрезерования и устройства выравнивающего слоя, а также укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», — сообщили в мэрии.