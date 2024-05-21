Скоростные «Валдаи» начали курсировать с 18 мая между Самарой и Ширяево

В субботу, 18 мая, запустили первые рейсы скоростных судов «Валдаи 45Р», связывающие Самару и Ширяево. Местный блогер Евгений Щекин поделился кадрами, на которых можно увидеть, как транспорт грациозно скользит по водам Волги вдоль берегов города.
Ежедневные рейсы будут отправляться из Самары в 10:00 и 16:00, а из Ширяево — в 11:00 и 17:00. Цена билета составляет 800 рублей в будние дни и 1100 рублей в выходные. Дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно, но без отдельного места. Поездка занимает всего 45 минут.
Для обеспечения комфорта пассажиров задействованы четыре современных теплохода, каждый с вместимостью 45 человек. Суда оснащены системой климат-контроля, а для ручной клади предусмотрены удобные багажные полки. В ближайшем будущем планируется увеличить количество рейсов и расширить маршруты.