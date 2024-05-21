Скоростные «Валдаи» начали курсировать с 18 мая между Самарой и Ширяево

Ежедневные рейсы будут отправляться из Самары в 10:00 и 16:00, а из Ширяево — в 11:00 и 17:00. Цена билета составляет 800 рублей в будние дни и 1100 рублей в выходные. Дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно, но без отдельного места. Поездка занимает всего 45 минут.