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Сирены прозвучат сегодня в Алматы

Сирены прозвучат сегодня, 21 мая, в Алматы. Алматинцев призвали сохранять спокойствие: в городе проводится проверка систем оповещения, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

В 10:00 в Алматы будет проведена проверка системы оповещения — накануне об этом предупредили в ДЧС южной столицы.

«Будет проведена учебно-тренировочная проверка с автоматическим перехватом теле- и радиовещательных каналов со включением электрических сигналов “Внимание всем!”. Население будет проинформировано о проведении проверки технической готовности системы оповещения и о начале сейсмотренировки», — предупредили в ведомстве.

Кроме того, акимат Алматы сообщил о том, что сегодня также состоится сейсмотренировка.

Также отметим, что накануне в городе произошло землетрясение — эпицентр находился в Китае, однако жители Алматы ощутили толчки. По оценкам специалистов, ощутимость составила 2 балла.