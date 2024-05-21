Сирены прозвучат сегодня в Алматы

«Будет проведена учебно-тренировочная проверка с автоматическим перехватом теле- и радиовещательных каналов со включением электрических сигналов “Внимание всем!”. Население будет проинформировано о проведении проверки технической готовности системы оповещения и о начале сейсмотренировки», — предупредили в ведомстве.