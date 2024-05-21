Минобразования высказалось о раздельном обучении мальчиков и девочек в Беларуси

В Беларуси начала распространятся информация о введении раздельного обучения в школах для мальчиков и девочек. В Министерстве образования прокомментировали подобные сообщения.
Так, в министерстве обратили внимание на то, что в интернете распространяется информация о том, что в белорусских школах введут раздельное обучение для мальчиков и девочек. Минобразования опровергло подобный эксперимент и назвало фейком такие якобы планы ведомства.
— Данные не соответствуют действительности и являются фейком. Министерство образования никогда не проводило и не планирует проводить подобные эксперименты, — заключили в пресс-службе.