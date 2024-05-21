В Пермском крае открылись речные почтовые маршруты

Почта не оставляет без внимания даже населенные пункты, где проживает менее 10 человек, а также самые удаленные. До некоторых населенных пунктов почтальоном приходится преодолевать несколько сотен километров на машине, а затем проплывать с помощью паромной переправы или на лодках.