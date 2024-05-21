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В Пермском крае открылись речные почтовые маршруты

Почтальоны доставляют письма, посылки и пенсии на лодках и паромах.

Источник: Почта России

Почта открыла речные маршруты в отдаленные территории Пермского края. Теперь письма, посылки, пенсии и товары первой необходимости доставляют на лодках и паромах. Речная навигация используется в Гайнском, Косинском, Красновишерском и Чердынском районах. Маршруты пролегают по Каме, Вишере, Колве и их мелким притокам, рассказали в пресс-службе Почты России.

Почта не оставляет без внимания даже населенные пункты, где проживает менее 10 человек, а также самые удаленные. До некоторых населенных пунктов почтальоном приходится преодолевать несколько сотен километров на машине, а затем проплывать с помощью паромной переправы или на лодках.

Один из самых экзотических речных почтовых маршрутов в Прикамье расположен на севере Красновишерского района. Путь из Березников до поселка Велс занимает четыре часа на машине, а потом еще километр речной переправы.