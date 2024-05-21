До лета 10 дней: синоптики предупредили омичей о мощном снегопаде и аномалиях

По прогнозу сервиса Ventusky, сильный снег выпадет утром 28 мая и будет идти в течение дня. В отдельных районах области осадки могут сохраняться и в ночь на 29 мая. В эти дни будет холодно: во вторник утром температура составит всего +4, днём — поднимется до +9. В среду утром, по данным сервиса, прогнозируется 0 градусов, днём — до +9. А 30 мая в городе и области обещают +7… +10.