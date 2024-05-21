До лета 10 дней: синоптики предупредили омичей о мощном снегопаде и аномалиях

До календарного лета осталось ровно десять дней, однако прогноз погоды на ближайшие дни совсем неутешительный. Помимо низкой температуры, омичей ждёт ещё одна напасть. В преддверии первого летнего месяца регион накроет снегопад.
По прогнозу сервиса Ventusky, сильный снег выпадет утром 28 мая и будет идти в течение дня. В отдельных районах области осадки могут сохраняться и в ночь на 29 мая. В эти дни будет холодно: во вторник утром температура составит всего +4, днём — поднимется до +9. В среду утром, по данным сервиса, прогнозируется 0 градусов, днём — до +9. А 30 мая в городе и области обещают +7… +10.
Добавим, по данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 21 мая, температура воздуха днём составит +12…+17 градусов. Также в отдельных районах ожидается туман и кратковременный дождь. В ночь на 22 мая похолодает до +5…+10 градусов, однако днём столбик термометра покажет +17…+23 градуса. Местами также пройдёт кратковременный дождь с грозой. В четверг, 23 мая, немного похолодает — температура воздуха днём составит +14…+19 градусов. Дожди ещё не прекратятся, а порывы ветра достигнут 15−18 м/с.
Напомним, что скоро Омская область окажется в зоне аномальных холодов. Температура воздуха может опуститься до −8.