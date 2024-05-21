Пермьстат: в апреле цены в Прикамье выросли на 0,4%

Среди продуктов питания наибольший рост цен зафиксирован на сливочное масло (+2,8%), молоко (+2,1%) и крупу (+1,6%). Увеличение стоимости продукции общественного питания составило 0,4%.
В сфере непродовольственных товаров поднялась стоимость школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров (на 3,5%). В диапазоне от 0,7% до 7,1% выросли цены на холодильники, стиральные машины, фотоаппараты, микроволновые печи, миксеры и блендеры, батарейки. Поднялись цены на новые легковые автомобили отечественного производства (на 0,4%) и импортные подержанные автомобили (на 0,9%). Также на 2,9% увеличилась стоимость шин для легковых автомобилей.
В сфере услуг отмечен рост стоимости проезда в маршрутном такси (на 11,4%), услуг сотовой связи (на 9,5%), проездных билетов и проезда в городском пассажирском транспорте (на 3,9−5,7%). Одновременно значительно подешевели авиаперелеты (на 10,3%), а также услуги проезда в поездах дальнего следования (на 0,3%).