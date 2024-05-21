Пермьстат: в апреле цены в Прикамье выросли на 0,4%

В сфере непродовольственных товаров поднялась стоимость школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров (на 3,5%). В диапазоне от 0,7% до 7,1% выросли цены на холодильники, стиральные машины, фотоаппараты, микроволновые печи, миксеры и блендеры, батарейки. Поднялись цены на новые легковые автомобили отечественного производства (на 0,4%) и импортные подержанные автомобили (на 0,9%). Также на 2,9% увеличилась стоимость шин для легковых автомобилей.