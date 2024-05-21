Схема движения временно изменится в ЦАО и ЗАО из-за мотофестиваля

С 08:30 до 18:30 движения не будет на участке Университетской площади, от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Вместе с этим движение ограничат от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22, на улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта). С 00:00 24 мая до завершения мероприятия там нельзя будет оставить машину.