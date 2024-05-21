В Москве стартовали мероприятия, посвященные Дню культуры Узбекистана

В МГЛУ с 20 по 27 мая гости мероприятия смогут познакомиться с экспонатами прикладного искусства Узбекистана. На стендах выставки будут представлены гончарные изделия, национальная узбекская вышивка, музыкальные инструменты и образцы узбекской литературы.
Кроме того, гости Московского государственного лингвистического университета смогут также посмотреть документальную картину Валдиса Пельша «Узбекистан. Заглянуть за горизонт».
Посетители павильона «Узбекистан» с 22 по 24 мая также смогут посетить тематические музыкальные вечера, показ фильмов узбекского кинематографа и чаепития.
Заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов отметил: «Культура является цементирующим фактором развития и укрепления двусторонних и многосторонних отношений».
Также он подчеркнул, что особое значение имеет то, что Дни культуры Узбекистана проходят именно в МГЛУ, где с 2022 года функционирует Центр узбекского языка и культуры.