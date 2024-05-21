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В Москве стартовали мероприятия, посвященные Дню культуры Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Москве в государственном лингвистическом университете и в павильоне «Узбекистан» на ВДНХ стартовали Дни культуры Узбекистана. Они проводятся в рамках подготовки к празднованию 25-летия Базовой организации по языкам и культуре стран СНГ и 95-летия Московского государственного лингвистического университета.

Источник: AP 2023

В МГЛУ с 20 по 27 мая гости мероприятия смогут познакомиться с экспонатами прикладного искусства Узбекистана. На стендах выставки будут представлены гончарные изделия, национальная узбекская вышивка, музыкальные инструменты и образцы узбекской литературы.

Кроме того, гости Московского государственного лингвистического университета смогут также посмотреть документальную картину Валдиса Пельша «Узбекистан. Заглянуть за горизонт».

Посетители павильона «Узбекистан» с 22 по 24 мая также смогут посетить тематические музыкальные вечера, показ фильмов узбекского кинематографа и чаепития.

Заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов отметил: «Культура является цементирующим фактором развития и укрепления двусторонних и многосторонних отношений».

Также он подчеркнул, что особое значение имеет то, что Дни культуры Узбекистана проходят именно в МГЛУ, где с 2022 года функционирует Центр узбекского языка и культуры.