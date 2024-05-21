В Москве стартовали мероприятия, посвященные Дню культуры Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Москве в государственном лингвистическом университете и в павильоне «Узбекистан» на ВДНХ стартовали Дни культуры Узбекистана. Они проводятся в рамках подготовки к празднованию 25-летия Базовой организации по языкам и культуре стран СНГ и 95-летия Московского государственного лингвистического университета.