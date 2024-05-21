Омский «Авангард» стал четвертым в рейтинге клубов КХЛ

Деятельность клубов оценивалась по десяти самым разным критериям — от спортивных достижений до работы со СМИ и заполняемости арен.

Среди основных показателей можно выделить «спортивные достижения» — здесь «Авангард» упал на три балла по сравнению с предыдущими сезонами — «стоимость спортивного результата» и «финансирование».

По стоимости спортивного результата, то есть соотношению понесенных клубом расходов на зарплату хоккеистов к спортивному результату клуба в советующем сезоне, «Авангард» потерял 1 балл, прибавив, впрочем, ту же сумму в критерии «финансирование».