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Омский «Авангард» стал четвертым в рейтинге клубов КХЛ

В расчете использовались данные трех последних сезонов.

Источник: ХК "Авангард"

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг деятельности клубов. Он посвящен итогам игрового сезона 2023\2024, однако при расчете рейтинговой таблицы использовались данные трех последних сезонов.

Деятельность клубов оценивалась по десяти самым разным критериям — от спортивных достижений до работы со СМИ и заполняемости арен.

Среди основных показателей можно выделить «спортивные достижения» — здесь «Авангард» упал на три балла по сравнению с предыдущими сезонами — «стоимость спортивного результата» и «финансирование».

По стоимости спортивного результата, то есть соотношению понесенных клубом расходов на зарплату хоккеистов к спортивному результату клуба в советующем сезоне, «Авангард» потерял 1 балл, прибавив, впрочем, ту же сумму в критерии «финансирование».

В числе лучших «омские ястребы» стали по исполнению норм технического регламента, посещаемости арены, сервисам для зрителей и работе со СМИ.

В результате всех подсчетов омский «Авангард» занял почетное 4-е место в общем рейтинге. Первые три достались «Металлургу», СКА и «Ак Барсу».

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