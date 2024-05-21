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После гроз и ливней: районов, открытых для посещения лесов, становится больше

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Свободно посещать леса можно уже в 13 районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

В настоящий момент открытыми считаются шесть районов Гродненской области, среди них Вороновский, Ивьевский, Лидский, Островецкий, Ошмянский и Сморгонский. Также зеленым цветом на карте лесного ведомства окрашены три района Минской области (Дзержинский, Минский и Смолевичский), два района Могилевской области (Бобруйский и Кировский) и два Брестской (Барановичский и Ляховичский).

Вместе с тем, до сих пор есть районы, где в лесах фиксируется четвертый класс пожарной опасности, это значит, что там действуют запреты.

В Минской области это один район (Столбцовский), в Гродненской — пять (Дятловский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Щучинский районы), восемь — в Брестской области (Брестский, Жабинковский, Ивановский, Каменецкий, Кобринский, Малоритский, Пинский, Пружанский районы).

Остальные белорусские регионы окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, то есть там введены ограничения на посещение лесов из-за третьего класса пожарной опасности.

Запреты и ограничения

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.

экология