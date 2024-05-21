После гроз и ливней: районов, открытых для посещения лесов, становится больше

В настоящий момент открытыми считаются шесть районов Гродненской области, среди них Вороновский, Ивьевский, Лидский, Островецкий, Ошмянский и Сморгонский. Также зеленым цветом на карте лесного ведомства окрашены три района Минской области (Дзержинский, Минский и Смолевичский), два района Могилевской области (Бобруйский и Кировский) и два Брестской (Барановичский и Ляховичский).