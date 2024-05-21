Более 2,3 тыс. фур и легковушек стоит на границах Беларуси и ЕС

В настоящее время самые большие очереди отмечаются в пунктах пропуска на белорусско-польской границе, где на погранпереходе «Козловичи» сейчас стоят более 700 фур, а в ПП «Брест» — 380 легковушек и 36 рейсовых автобусов.
На границе Беларуси с Литвой суммарно тоже немало машин. Так, в пункте пропуска «Бенякони» стоит 465 грузовых машин и 50 легковушек, а в «Каменном Логе» — 460 фур и 30 легковых авто.
Самая маленькая очередь из большегрузов — в «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе, где выехать из Беларуси на территорию ЕС пытаются 230 грузовиков. При этом в этом пункте пропуска совсем нет очередей из легковых автомобилей.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.