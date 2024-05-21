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Более 2,3 тыс. фур и легковушек стоит на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Более 2315 легковых и грузовых автомобилей стоят в очередях на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского Госпогранкомитета.

Источник: Sputnik.by

В настоящее время самые большие очереди отмечаются в пунктах пропуска на белорусско-польской границе, где на погранпереходе «Козловичи» сейчас стоят более 700 фур, а в ПП «Брест» — 380 легковушек и 36 рейсовых автобусов.

На границе Беларуси с Литвой суммарно тоже немало машин. Так, в пункте пропуска «Бенякони» стоит 465 грузовых машин и 50 легковушек, а в «Каменном Логе» — 460 фур и 30 легковых авто.

Самая маленькая очередь из большегрузов — в «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе, где выехать из Беларуси на территорию ЕС пытаются 230 грузовиков. При этом в этом пункте пропуска совсем нет очередей из легковых автомобилей.

Закрытие КПП на белорусско-литовской границе

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).

Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.

Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.