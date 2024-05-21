Более 2,3 тыс. фур и легковушек стоит на границах Беларуси и ЕС

Самая маленькая очередь из большегрузов — в «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе, где выехать из Беларуси на территорию ЕС пытаются 230 грузовиков. При этом в этом пункте пропуска совсем нет очередей из легковых автомобилей.