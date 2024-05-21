Заморозки до −5 градусов ожидаются в Свердловской области

Об этом сообщили в ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Так, ночью 22 мая в большинстве районов Свердловской области ожидаются заморозки до −3 градусов, а 23 мая — до −5 градусов.
При этом в соседней Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса.
«МК-Урал» ранее писал, что ночью 20 мая в отдельных районах Свердловской области будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°С.
20 мая в регионе будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит 0…+4°С, в некоторых районах похолодает до −2°С.