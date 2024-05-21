После таяния майского снега в нацапарке Челябинской области распустились розы

Цвести купальница собиралась ещё в конце апреля, и если бы это произошло, то она бы побила очередной рекорд. Но погода расстроила планы, и свой цвет растение показало лишь на четвёртый день после схода снега.
— По народному поверью купальницы цветут лишь тогда, когда вода в реках и озёрах прогревается настолько, что можно купаться. Но в нашем случае приметам верить точно не стоит, — рассказали в нацпарке. — И тем более не стоит пытаться окунуться.
Собирать букеты купальниц не рекомендуют, так как для них влажность очень важна, и дома цветы завянут. К тому же цветки у этого неприхотливого, но нежного растения, появляются лишь на девятый год жизни. Поэтому наслаждаться сибирскими розами лучше, гуляя по тропинкам национального парка.
Ещё одним растением, показавшимся из-под майского снега, который недавно обрушился на регион, оказалась черника. Главными почитателями этих ягод являются мишки, которые обсасывают зрелые плоды, выжимая сок и оставляя шкурки на побегах куста. А какие ещё животные любят лакомиться черникой, рассказали сотрудники нацпарка.