После таяния майского снега в нацапарке Челябинской области распустились розы

Собирать букеты купальниц не рекомендуют, так как для них влажность очень важна, и дома цветы завянут. К тому же цветки у этого неприхотливого, но нежного растения, появляются лишь на девятый год жизни. Поэтому наслаждаться сибирскими розами лучше, гуляя по тропинкам национального парка.