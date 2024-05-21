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После таяния майского снега в нацапарке Челябинской области распустились розы

В нацпарке «Таганай» распустились сибирские розы, больше известные многим как купальницы европейские, купавки или куколки. Из-за неожиданного майского снегопада рекордсменкой им в этом году стать не удалось. Но уже сейчас на опавшей листве проглядывают их жёлтые бутоны. Сотрудники национального парка рассказали, с чем связано название цветка.

Источник: Pchela.News

Цвести купальница собиралась ещё в конце апреля, и если бы это произошло, то она бы побила очередной рекорд. Но погода расстроила планы, и свой цвет растение показало лишь на четвёртый день после схода снега.

— По народному поверью купальницы цветут лишь тогда, когда вода в реках и озёрах прогревается настолько, что можно купаться. Но в нашем случае приметам верить точно не стоит, — рассказали в нацпарке. — И тем более не стоит пытаться окунуться.

Собирать букеты купальниц не рекомендуют, так как для них влажность очень важна, и дома цветы завянут. К тому же цветки у этого неприхотливого, но нежного растения, появляются лишь на девятый год жизни. Поэтому наслаждаться сибирскими розами лучше, гуляя по тропинкам национального парка.

Ещё одним растением, показавшимся из-под майского снега, который недавно обрушился на регион, оказалась черника. Главными почитателями этих ягод являются мишки, которые обсасывают зрелые плоды, выжимая сок и оставляя шкурки на побегах куста. А какие ещё животные любят лакомиться черникой, рассказали сотрудники нацпарка.