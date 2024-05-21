Отключение электричества пройдет во вторник в Севастополе: список адресов

«Подача электроэнергии будет временно прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ», — говорится в сообщении предприятия.
С 09.00 до 17.00 в селе Полюшко света не будет на улицах Луговая, 48−72, 45−77 и Виноградная, 52−76, 45−71.
С 09.00 до 17.00 на час-полтора без электричества будут абоненты по адресам: переулок Кременчугский 2−8, 1−3, улицы Истомина 2-А, 2−4, 15-А, 19/2, 1−29, 2-я Бастионная 1−15, Варшавская 8, 12−30, Героев Севастополя 70−72, 76−82, 39−47, 55−57, Полтавская 2−28, 1−9, 13−25, Суздальская 2−20, 1−7.
Также временное отключение электричества коснется адресов: Маршала Кошевого 2−8, 12, 22−26, 3-А, 1−3, 7, 23, В. Колядина 8, 14, 22, 26−28, 1164, 9-А, 5, 15−19, ОК ЖСТ ИЗ «Строитель-08», уч. 98, 46, 52, 106−108, 130, уч. 93, 97, 1151, улицы Бориса Шейнина 106-А, 100-А, 104−108, 95, 1063, Генерала Богдановича 108, В. Шевалева, 49, переулки Кофейный 10, 1190, Беговой 553, СТ «Дружба», 12.
Отключат электроэнергию во вторник по нескольким адресам в Балаклаве: улицы Мира 4−12, 1−3, 40 лет Октября 2−10, 7-А, 1−7, Бригадная 2−4, 1−5, Новикова 28−30, 34−40, 41-Б, 12, 14, 47-Б, Пригородненская 2, 1−5, Ракетная 4−12, 3−11, Склонная 76, 80, 23, 25, 27, 43-А, 21-Б, 37−39, 47, переулок Фонтанный 48-А, 22-Д, 26-Б, 22-Б, 26-А, 28-А, 11/3, 11-Д, 11-А/2, 21, 27, 31−39, улицы Аксютина, 8−12, 15-А, 13−35, Василия Жукова 38-А, 36−38, Солнечная 16, 27-А, 25-Б, 27-А-2, 25, Флюсовая 7/2, 2−4, 7/1, 3−13.
Не будет временно света в селах: Орлиное (улицы Каштановая 2−22, 1−25, Молодежная 12−24, 32, 1, 27, Предгорная 2-А, 14-А, 2−22, 1−23, Полевая 32, 26, 34−44, 27) и Передовое (улица Нагорная 28-А/1, 18-А, 34-А, 4, 8, 12−14, 24, 7, 47−49, 53, 759, переулок Нагорный 22-А, 6-В, 2, 6−16, 22−24, 28−30, 19-А, 1−3, 13, 17−21, 35, 39, 759, 6-А, 4-Б, 4, улицы Приклубная 6-А, 2−8, 12, 9-А, 15-Б, 1−17, Западная 21, Можжевеловая 4, 10, 14, 7-А, 1, 9, Морская 6−10, Магсумова 2−6, 34−38, 9-А, 1−37, Фронтовая 1073, переулок Тихий 4, 1).
Кроме того, без электричества будет село Полины Осипенко, света не будет по адресам: Ветеранов 44-А, 4, 10−22, 32−34, 48, 9-А, 11/13, 11/10, 11−21, 27−31, 13, Землянского 13−15, Камская 4−10, 3−11, Красноярская 2−8, 1−7, Массандровская 2−4, Сухий 12, 16, 17-А, 3−15, Владимира Кривопалова 20, Луговая 48−72, 45−77, Виноградная, 52−76, 45−71.