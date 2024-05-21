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В Башкирии стартовал ремонт моста через реки Ай

В Салаватском районе Башкортостана в селе Лаклы начался ремонт моста через реку Ай.

Источник: МК.RU Уфа

В Салаватском районе Башкортостана в селе Лаклы начался ремонт моста через реку Ай. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность моста составляет 157 метров, он является одним из крупнейших, где запланирован ремонт в этом году. Работы стартовали по правой полосе — рабочие монтируют карнизные блоки.

Завершить проект планируется до конца 2025 года. Всего в этом году в республике обновят восемь мостовых сооружений в рамках нацпроекта БКД. Общая протяженность их составляет 419 метров. Работы проведут в Белорецком, Мишкинском, Салаватском, Татышлинском, Туймазинском районах. Стоимость работ превысит 225 млн рублей.