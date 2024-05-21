В Евпатории продолжается заполнение водовода

Напомним, сегодня школы Евпатории работают дистанционно. Исключением стала Новоозерновская школа — она работает в сокращенном режиме, но без организации питания. В детских садах в режиме кратковременного пребывания работают дежурные группы без организации питания. Исключение — детский сад в поселке Заозерное, в котором организовано питание.