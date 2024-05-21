В Евпатории продолжается заполнение водовода

Бригады ГУП РК «Вода Крыма» за 18 часов ликвидировали 15 аварий на водоводе, продолжается заполнение резервуаров водой. Об этом сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев в своем телеграм-канале.
«На 6 часов утра набран 1 резервуар (11 тонн)», — написал Юрьев.
ГУП РК «Вода Крыма» опубликовало обновленный график подвоза питьевой воды.
Обновленный график подвоза питьевой воды Обновленный график подвоза питьевой воды.
Напомним, сегодня школы Евпатории работают дистанционно. Исключением стала Новоозерновская школа — она работает в сокращенном режиме, но без организации питания. В детских садах в режиме кратковременного пребывания работают дежурные группы без организации питания. Исключение — детский сад в поселке Заозерное, в котором организовано питание.