В Петербурге самый прохладный день на этой неделе

На синоптическую ситуацию в регионе влияет очередной очаг скандинавского антициклона. Наполненный прохладными воздушными массами, он сделает погоду относительно малооблачной и сухой и ограничит дневной прогрев. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».