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В Петербурге самый прохладный день на этой неделе

Погоду в Петербурге определяет очередной очаг скандинавского антициклона.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Фонтанка.ру

Небольшое похолодание в Петербурге продлится ещё один день.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит 17−19 градусов.

На синоптическую ситуацию в регионе влияет очередной очаг скандинавского антициклона. Наполненный прохладными воздушными массами, он сделает погоду относительно малооблачной и сухой и ограничит дневной прогрев. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Уже завтра станет теплее — до 21 градуса, а в четверг ожидается 23−25 градусов.