В Петербурге самый прохладный день на этой неделе

Небольшое похолодание в Петербурге продлится ещё один день.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит 17−19 градусов.
На синоптическую ситуацию в регионе влияет очередной очаг скандинавского антициклона. Наполненный прохладными воздушными массами, он сделает погоду относительно малооблачной и сухой и ограничит дневной прогрев. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Уже завтра станет теплее — до 21 градуса, а в четверг ожидается 23−25 градусов.