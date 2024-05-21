До 25 мая могут закрыть трассу в обход Астаны из-за ремонта

По информации копании, с 21 по 25 мая 2024 года на участке автомобильной дороги Р-10 «Обход Астана» км. 46−53 проводится плановый средний ремонт дороги.
«В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут», — сообщили в «КазАвтоЖол».
Граждан призвали проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами.
Отметим, ранее сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим — более 200 улиц.
В связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна на улице Абат-Байтак на участке от улицы Байсеитовой до улицы Байсековой будет полностью перекрыто движение с 17 по 25 мая.
А до 26 мая движение перекрыли по переулку Жарсуат — на участке от улицы Фахд бен Абдулл Азиз до улицы М. Джалиля.
Помимо этого, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.
До конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак — здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.
Также из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня частично перекрыто движение.