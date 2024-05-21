Школьников трех областей Казахстана освободили от промежуточных и итоговых экзаменов

В их числе обучающиеся Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей. Для них итоговая оценка выставляется на основе годовых оценок.
Напомним, итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 11 июня.
Впервые для учащихся 5−8, 10 классов с целью оценки уровня владения казахским языком проведут промежуточные экзамены по казахскому языку.
2023−2024 учебный год планируется завершить проведением Единого классного часа «Білімім — Отаныма». 25 мая состоится мероприятие, посвященное выпускникам школ «Мектебім, саған мың алғыс!».
Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на