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Школьников трех областей Казахстана освободили от промежуточных и итоговых экзаменов

Более 3,5 тыс. школьников из пострадавших от паводков регионов освободили от промежуточных и итоговых экзаменов. Об этом сообщил министр просвещения нашей страны Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.

Источник: lapsha.media

В их числе обучающиеся Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей. Для них итоговая оценка выставляется на основе годовых оценок.

Напомним, итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 11 июня.

Впервые для учащихся 5−8, 10 классов с целью оценки уровня владения казахским языком проведут промежуточные экзамены по казахскому языку.

2023−2024 учебный год планируется завершить проведением Единого классного часа «Білімім — Отаныма». 25 мая состоится мероприятие, посвященное выпускникам школ «Мектебім, саған мың алғыс!».

Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 12—15 июня.

образование