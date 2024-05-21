Родителям рассказали, что делать, когда в детском саду нет мест

Иногда семья подает заявление на посещение детсада, а администрация отказывает из-за отсутствия мест. При этом предоставление места — это обязанность администрации. Родителям объяснили, что делать в этом случае.
Так, ребенка можно отдать в другой сад. Могут предложить место не в учреждении возле дома, а подальше. Такое бывает, если нет мест или нужна ясельная группа — они не обязаны быть во всех садах. Потом можно перевестись в желаемый сад, когда в нем появятся места.
Ребенка можно водить в детский сад неполный день. Например, если в конкретном саду для детей этого возраста есть только такая группа. Можно водить ребенка до обеда.
Также родители могут получать компенсацию за отсутствие места. Выплата региональная.
Чтобы попробовать получить место в нужном детском саду, необходимо опросить официальный письменный отказ в предоставлении места в детском саду с указанием причины. Затем подать жалобу в Департамент образования, прокуратуру. Или обратиться в районный суд. Это может оказаться не очень быстро. Но такие примеры есть — судебная практика складывается в пользу родителей.