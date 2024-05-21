Родителям рассказали, что делать, когда в детском саду нет мест

Так, ребенка можно отдать в другой сад. Могут предложить место не в учреждении возле дома, а подальше. Такое бывает, если нет мест или нужна ясельная группа — они не обязаны быть во всех садах. Потом можно перевестись в желаемый сад, когда в нем появятся места.