Подброшенный к больнице в Хабаровске гражданин КНР вернулся на родину

— Ему было трудно говорить, да и сложности с переводом имели место. Когда память к Цзинь Цзилуну вернулась, выяснилось, что четыре года назад он приехал в Россию на заработки. Но после болезни оказался никому не нужен. Благодаря помощи миграционной службы МВД, сотрудников генерального консульства Китая в Хабаровске удалось установить его личность, восстановить документы, найти родных. Они уже сами немолодые люди, — рассказал руководитель центра помощи «Соучастие» Иван Маньковский.