Подброшенный к больнице в Хабаровске гражданин КНР вернулся на родину

Счастливым исходом закончилась печальная история 70-летнего гражданина Китая, которого после тяжёлого инсульта неизвестные подбросили под двери одной из больниц Хабаровска. Врачи помогли пациенту без документов спасти жизнь. Дальнейшей его судьбой занялся благотворительный центр помощь попавшим в трудную ситуацию людям «Соучастие», сообщало ранее ИА «Хабаровский край сегодня».
— Ему было трудно говорить, да и сложности с переводом имели место. Когда память к Цзинь Цзилуну вернулась, выяснилось, что четыре года назад он приехал в Россию на заработки. Но после болезни оказался никому не нужен. Благодаря помощи миграционной службы МВД, сотрудников генерального консульства Китая в Хабаровске удалось установить его личность, восстановить документы, найти родных. Они уже сами немолодые люди, — рассказал руководитель центра помощи «Соучастие» Иван Маньковский.
Когда все формальности были улажены, состоялась долгожданная отправка Цзинь Цзилуна на родину. В Китай он отправился по реке через Фуюань. Там его должен встретить взрослый сын, чтобы доставить в провинцию Цзилинь к семье.
Трогательный репортаж о возвращении Цзинь Цзилуна домой можно увидеть на сайте ГТРК «Дальневосточная» по этой ссылке.