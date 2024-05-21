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Подброшенный к больнице в Хабаровске гражданин КНР вернулся на родину

Китайский пенсионер после инсульта потерял память, но ему помогли в благотворительном центре.

Источник: Хабаровский край сегодня

Счастливым исходом закончилась печальная история 70-летнего гражданина Китая, которого после тяжёлого инсульта неизвестные подбросили под двери одной из больниц Хабаровска. Врачи помогли пациенту без документов спасти жизнь. Дальнейшей его судьбой занялся благотворительный центр помощь попавшим в трудную ситуацию людям «Соучастие», сообщало ранее ИА «Хабаровский край сегодня».

— Ему было трудно говорить, да и сложности с переводом имели место. Когда память к Цзинь Цзилуну вернулась, выяснилось, что четыре года назад он приехал в Россию на заработки. Но после болезни оказался никому не нужен. Благодаря помощи миграционной службы МВД, сотрудников генерального консульства Китая в Хабаровске удалось установить его личность, восстановить документы, найти родных. Они уже сами немолодые люди, — рассказал руководитель центра помощи «Соучастие» Иван Маньковский.

Когда все формальности были улажены, состоялась долгожданная отправка Цзинь Цзилуна на родину. В Китай он отправился по реке через Фуюань. Там его должен встретить взрослый сын, чтобы доставить в провинцию Цзилинь к семье.

Трогательный репортаж о возвращении Цзинь Цзилуна домой можно увидеть на сайте ГТРК «Дальневосточная» по этой ссылке.

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