Омичи продолжают заражаться и болеть риновирусами и метапневмовирусами

В Омской области продолжает снижаться сезонная заболеваемость ОРИ и гриппом. Показатель заболеваемости ОРИ составил 30,1 на 10 тыс. населения, что на 48,8% эпидемического порога заболеваемости, сообщили в Роспотребнадзоре.