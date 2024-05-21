Омичи продолжают заражаться и болеть риновирусами и метапневмовирусами

В Омской области продолжает снижаться сезонная заболеваемость ОРИ и гриппом. Показатель заболеваемости ОРИ составил 30,1 на 10 тыс. населения, что на 48,8% эпидемического порога заболеваемости, сообщили в Роспотребнадзоре.
Чаще всего сейчас омичи болеют риновирусами, метапневмовирусам, вирусами парагриппа и аденовирусами.
— В структуре циркулирующих вирусов 51,4% составили риновирусы, 10,8% метапневмовирусы, 10,8% вирусы парагриппа, 8,1% респираторно-синцитиальные вирусы, 8,1% аденовирусы, 2,7% коронавирусы (сезонные), 2,7% бокавирусы и 5,4% вирусы новой коронавирусной инфекции, — рассказали в ведомстве.
Несмотря на снижение заболеваемости, омичам рекомендуют соблюдать меры профилактики, в частности, мыть чаще руки и пользоваться антисептиками.