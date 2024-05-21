«Вырезали боль» за один час: в Приморье врачи прооперировали юную танцовщицу

«Пациентов с такой проблемой обычно беспокоит упругое или мягкое, эластичное, подвижное при касании выпячивание. Оно нередко заполнено жидким или гелеобразным содержимым. По мере роста образование начинает натираться обувью, постоянно воспаляется, вызывает боли, дискомфорт, что приводит к трудностям с ношением обуви».