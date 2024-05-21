«Вырезали боль» за один час: в Приморье врачи прооперировали юную танцовщицу

В Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи во Владивостоке обратилась 12-летняя девочка Кира, которая лишилась возможности танцевать из-за опухоли. Новообразование на пальце хоть и было доброкачественным, но причиняло сильную боль. Ребенок попал в руки умелых специалистов, которые вернули школьнице возможность вновь заниматься любимым делом, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Оперирующий девочку врач Сергей Дубовый объяснил, что это нередкий случай. Такие вот опухоли достигают изначально размеров с горошину, но потом могут стать больше.
«Пациентов с такой проблемой обычно беспокоит упругое или мягкое, эластичное, подвижное при касании выпячивание. Оно нередко заполнено жидким или гелеобразным содержимым. По мере роста образование начинает натираться обувью, постоянно воспаляется, вызывает боли, дискомфорт, что приводит к трудностям с ношением обуви».
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как недоношенного младенца в 900 граммов спасли приморские врачи. Во Владивостоке за 15 минут недоношенному малышу провели сложнейшую операцию. У младенца оказался некротический энтероколит (тяжелое воспаление кишечника, которое сопровождается проникновением бактерий и воздуха в стенку кишки, что приводит к некрозу (отмиранию) пораженной части кишечника), он развился стремительно из-за недоношенности и незрелости органов ребенка.