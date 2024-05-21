В Московском метрополитене разместят стикеры с QR-кодом для отзывов о температуре в вагонах

Этим летом у пассажиров всех линий метро появится возможность оставить свои отзывы и пожелания о температуре воздуха в вагонах во время поездки. Стикеры с QR-кодом расположатся у наддверной навигации в начале и конце каждого вагона. В общей сложности предстоит разместить более 5,3 тысячи стикеров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.