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В Московском метрополитене разместят стикеры с QR-кодом для отзывов о температуре в вагонах

Этим летом у пассажиров всех линий метро появится возможность оставить свои отзывы и пожелания о температуре воздуха в вагонах во время поездки. Стикеры с QR-кодом расположатся у наддверной навигации в начале и конце каждого вагона. В общей сложности предстоит разместить более 5,3 тысячи стикеров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Пассажиру достаточно отсканировать QR-код с помощью своего устройства и заполнить электронную форму обратной связи. Чтобы создать заявку, нужно указать линию, дату, время поездки и оставить свой комментарий. Номер вагона появится автоматически. Данные поступят сотрудникам метрополитена в течение минуты, затем обращение рассмотрят специалисты.

«Такую систему мы тестируем с января 2024 года на Серпуховско-Тимирязевской линии. Специалисты работают с обращениями пассажиров и проверяют исправность систем вентиляции и кондиционирования. Мы получаем заявки в течение минуты, а когда поезд возвращается в электродепо, приступаем к дополнительной проверке оборудования. Продолжаем делать городской транспорт еще удобнее в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным», — рассказал Максим Ликсутов.

Сотрудники метрополитена каждый день проверяют системы вентиляции и кондиционирования в поездах. По просьбам пассажиров с начала года в транспорте провели более 800 дополнительных проверок систем вентиляции и кондиционирования с целью убедиться в исправности оборудования и при необходимости перенастроить его.

Кроме того, весной каждого года кондиционеры переводят на летний режим работы, а осенью — на зимний. Благодаря этому в поездах круглый год поддерживается комфортная температура.

метро