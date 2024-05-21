В Московском метрополитене разместят стикеры с QR-кодом для отзывов о температуре в вагонах

Пассажиру достаточно отсканировать QR-код с помощью своего устройства и заполнить электронную форму обратной связи. Чтобы создать заявку, нужно указать линию, дату, время поездки и оставить свой комментарий. Номер вагона появится автоматически. Данные поступят сотрудникам метрополитена в течение минуты, затем обращение рассмотрят специалисты.
«Такую систему мы тестируем с января 2024 года на Серпуховско-Тимирязевской линии. Специалисты работают с обращениями пассажиров и проверяют исправность систем вентиляции и кондиционирования. Мы получаем заявки в течение минуты, а когда поезд возвращается в электродепо, приступаем к дополнительной проверке оборудования. Продолжаем делать городской транспорт еще удобнее в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным», — рассказал Максим Ликсутов.
Сотрудники метрополитена каждый день проверяют системы вентиляции и кондиционирования в поездах. По просьбам пассажиров с начала года в транспорте провели более 800 дополнительных проверок систем вентиляции и кондиционирования с целью убедиться в исправности оборудования и при необходимости перенастроить его.
Кроме того, весной каждого года кондиционеры переводят на летний режим работы, а осенью — на зимний. Благодаря этому в поездах круглый год поддерживается комфортная температура.