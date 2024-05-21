Предпринимательницу заключили под стражу на два месяца в Иркутске

Жительницу Иркутска, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, заключили под стражу на два месяца. Эту меру приняли в отношении женщина из-за нарушения ею подписки о невыезде, неявки на судебные заседания без уважительных причин и выезды за пределы города без разрешения суда. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— В период с 2012 по 2015 годы подсудимая подготовила фиктивную расписку от имени жертвы мошенничества, в документе говорилось о том, что потерпевший должен женщине более 200 миллионов рублей, переданных под проценты. С этим поддельным документом обвиняемая направилась в суд и потребовала взыскать всю сумму и проценты, а также оплату госпошлины. Всего женщина запросила более 500 миллионов. Однако, у нее не получилось осуществить задуманное, так как судебная экспертиза установила фиктивность документа, — рассказывают подробнее в ведомстве.
Ко всему прочему вместе с другой жительницей Приангарья предпринимательница создала фиктивный документооборот в одной из компаний Иркутска и предприняла попытку похитить из бюджета города более пяти миллионов рублей. Для этого она подала налоговую декларацию с ложными сведениями. Преступление также было раскрыто.
Ходатайство о заключении женщины под стражу подала прокуратура Октябрьского района Иркутска. Подсудимая была взята под стражу в зале суда.