Предпринимательницу заключили под стражу на два месяца в Иркутске

— В период с 2012 по 2015 годы подсудимая подготовила фиктивную расписку от имени жертвы мошенничества, в документе говорилось о том, что потерпевший должен женщине более 200 миллионов рублей, переданных под проценты. С этим поддельным документом обвиняемая направилась в суд и потребовала взыскать всю сумму и проценты, а также оплату госпошлины. Всего женщина запросила более 500 миллионов. Однако, у нее не получилось осуществить задуманное, так как судебная экспертиза установила фиктивность документа, — рассказывают подробнее в ведомстве.