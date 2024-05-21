Виновник ДТП выплатит компенсацию в пользу ребенка в Хабаровском крае

— На просьбу суда мужчина не отреагировал, поэтому судебный пристав принял меры принудительного исполнения, включая взыскание на его заработную плату и вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора в размере более 40 тысяч рублей. Его также предупредили о возможных последствиях в случае дальнейшего уклонения от исполнения судебного решения, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.