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Виновник ДТП выплатит компенсацию в пользу ребенка в Хабаровском крае

В результате аварии девочка получила серьезные травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в результате ДТП несовершеннолетняя девочка получила серьезные травмы. В связи с этим суд принял решение об обязательной выплате компенсации морального вреда. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Суд признал виновным водителя, нарушившего правила дорожного движения, и обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 585 тысяч рублей.

— На просьбу суда мужчина не отреагировал, поэтому судебный пристав принял меры принудительного исполнения, включая взыскание на его заработную плату и вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора в размере более 40 тысяч рублей. Его также предупредили о возможных последствиях в случае дальнейшего уклонения от исполнения судебного решения, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В результате реализации принудительных мер девочка получила компенсацию морального вреда в полном объеме.