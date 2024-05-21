Владивосток частично остался без света из-за аварии

На предприятии электрических сетей Владивостока произошла авария.
Часть Владивостока оказалась обесточена из-за аварии на электросетях. Электричество обещают вернуть к вечеру. Об этом сообщают представители ВПЭС.
«Специалисты ВПЭС устраняют аварию на электросетях. <…> В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально-значимых объектов Владивостока», — передают представители предприятия в соцсетях.
Отмечается, что без света оказались более десятка улиц. Электричество обещают вернуть ближе к вечеру — к 17:35.