Красноярцев зовут участвовать в новом сезоне летнего проекта «ЯРкие берега»

21 мая в Красноярске стартовал прием заявок на участие в летнем проекте «ЯРкие берега-2024». Как рассказали в мэрии, приглашаются музыкальные студии и школы танца, художественные мастерские, спортивные и туристические клубы, коллективы и сольные артисты.
С июня до конца августа по выходным на городских пространствах будут работать интерактивные площадки для массового отдыха красноярцев. Если вы готовы поделиться своим творчеством или хобби, то оставляйте заявку по этой ссылке. Подробности можно узнать по телефону: 223−71−00. Кроме того, можно написать на электронную почту: partner@krasgorpark.ru.
Принять участие в проекте могут и предприниматели — заявки по точкам питания принимаются также в онлайн-формате. Подробности по телефону: 223−72−22.
Напомним, «ЯРкие Берега» запустили взамен пешеходного проекта «в центре Мира», где каждые выходные перекрывали одноименный проспект и размещали с десяток различных локаций для горожан. Развлекательные площадки переехали на набережные Енисея из-за строительства метро.
По данным администрации города, в 2023 году на «ЯРких Берегах» побывали более 200 тысяч человек, а на площадках проекта выступили 760 коллективов.