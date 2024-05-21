Красноярцев зовут участвовать в новом сезоне летнего проекта «ЯРкие берега»

С июня до конца августа по выходным на городских пространствах будут работать интерактивные площадки для массового отдыха красноярцев. Если вы готовы поделиться своим творчеством или хобби, то оставляйте заявку по этой ссылке. Подробности можно узнать по телефону: 223−71−00. Кроме того, можно написать на электронную почту: partner@krasgorpark.ru.