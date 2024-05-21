В некоторых частях Омска ожидается масштабное отключение холодной воды в сотнях домов

В связи с чем холодная вода пропадет с 10:00 27 мая до 6:00 28 мая 2024 года в следующих районах Омска:
- Под отключение попадают жители поселка Степной: Ул. 40 лет Ракетных войск 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 11/2, 19; Частный сектор по ул. Новаторов, Смоленская.
- Жители поселка Большие поля: Ул. Лесная, 1; Ул. Спортивная 20, 23, 25; Ул. Сиреневая 12, 12а, 41; Ул. Энергетиков 6, 10; Ул. Молодежная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ул. Смирновская 9, 15, 17, 19; Ул. Первомайская, 1; Ул. Зеленая 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 8, 7, 7А, 9, 9а, 11, 13, 15, 22; Ул. Юбилейная 2, 3, 5, 6; Ул. Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Ул. Комсомольская 1, 3, 7, 9. 12, 14, 16; Ул. Первомайская 1,2, 5, 7; Частный сектор в п. Большие поля.
- Ул. Госплемстанция 18, 24, 18;
- Ул. Дорожная 18к1, 18к2; частный сектор (коттеджи) по ул. Дорожной и 1-ой Дорожной;
- СНТ имени Левина, Степные зори, Керамик 3, Испытатель,
- Воинская часть, 489;
- Мкр. Загородный 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52; Частный сектор по ул. Кедровым, Кленовым, а также садовые товарищества «Строитель», «Загородный»
- Ул. Сибмисовская 1, 1а, 1Б, 1к1, 1/1, ⅓, ¼, 9/1, 9/3, 9, 12, 14;
- Ул. 1 Квартал 2, 3, 4, 5, 6;
- Ул. Краснознаменная 1а, 2, 3, 3а, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 19, 21, 23/1, 23, 21а, 21б, 21 В, 25, 25к1, 24, 22, 20, 26, 26к1, 26к4, 26/3, 26к2
- Ул. Завертяева, 3д, 9к1, 9к8, 9к4, 9к5, 9к9, 16, 18/5, 18к1, 20к1, 22а, 22/1, 23, 23к3, 23к4, 21к2, 21к1, 21, 25, 17, 15, 13к1, 13, 7к5, 7к4, 7к3, 7к2, 7, 9к2. 9к3, 9к6, 31, 18/3а, 18/3г, 28, 22а/1, 26/1, 30, 32, 32к1, 32к3, 34, 34к1, 36, 1, 1/1, 3, 4, 5, 5к1, 18к3, 18к4, 22/3, 29, 18к8, 18к9;
- Ул. Каховская 3 лит. С, 3, 3/2, 5;
- Коттеджи по ул. Комнатова, Полуэктова, Стороженко, Ситникова, Лазаренко, Цукановой, Желтоплясова, Байдукова, Куросанова, Голоскокова, Драверта, Ядринцева, Вяткина, Петровского, Каховская, по пер. Донецкому 2, 3, 4, 5, 6;
- Ул. Ядринцева 24, 26;
- Ул. Каховского, 7;
- Ул. 21 Амурская 23а, 2б, 23 В, 21Ак2, 21Ак3, 21Ак4, 21А, 37к1, 41/2,73/1, 43к3, 46, 46б,, 21ак2, 21ак1, 21 В, 21б, 61к3, 69к3, 61к2, 69к2, 61к1, 69к1, 59, 69, 51, 49, 47, 43/2, 41/1, 41/3, 43, 41, 39, 25к3, 25к4, 25, 25к1, 37, 35к1, 35, 67, 71, 73, 75, 77, 79;
- Ул. 1 Амурский проезд 3, 5, 5к1, 3к1, 3к2, 5к2, 5к3, 3к3, 5к4, 1, 7, 9к1, 9, 11;
- Ул. 2 Амурский проезд 6, 4к3, 4к2, 4к1, 4;
- Ул. 3 Амурский проезд 1к2, 5, 3, 3к1, 1, 1к1;
- Ул. 4 Амурский проезд, 6к2, 7, 14, 12, 10, 10к1,14к1,14к2,14к3;
- Ул. 6 Амурский проезд, 2, 4, 6, 8, 10, 18;
- Ул. Успешная 1к1, 1к2, 1а, 2, 3, 3/1, 4, 5;
- Ул. Донецкая, 11;
- Ул. Байдукова, 25;
- Ул. Стороженко 25к1а , 25к11, 25к9, 25к7, 25к5, 25к3, 25к1, 21к1;
- Станция «Левобережная» ж/д;
- Посёлок «Спирановка» — частный сектор по ул. 1-я и 2-я Кожевенная;
- СНТ «Связист».
Заявлено, что машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. Завертяева, 18/8, с 10.00 до окончания работ.
По подсчетам «СуперОмска», без воды останутся сотни домов, как многоквартирных, так и частных. Отметим, что список отключенных объектов предоставлен водоканалом и может измениться.