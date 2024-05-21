Омичку почти парализовало из-за менингита, но врачи смогли её спасти

54-летняя жительница Любинского района поступила в Клинический кардиологический диспансер с ишемическим инсультом. Спустя несколько дней, несмотря на лечение, её состояние ухудшилось.
Оказалось, что у женщины менингит. Это инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Заболевание может привести к тяжёлой инвалидности и даже смерти.
«В данном случае женщина была практически парализована, не могла двигаться. В таких случаях требуется длительное комбинированное лечение, которое включает медикаментозную и антибактериальную терапию, а также непрерывные занятия ЛФК с инструктором неврологического отделения», — рассказал заведующий неврологическим отделением КМХЦ Владимир Хвостов.
Тогда омичку перевели в неврологическое отделение КМХЦ. После длительного лечения её смогли поставить на ноги. Женщина полностью вернулась к обычной жизни.