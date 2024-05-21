В Новосибирске создали умные часы для контроля усталости водителей

«Наше устройство измеряет пульс и на основе данных о сердечном ритме определяет уровень усталости человека за рулем. Делает это нейросеть, которую мы тренировали в различных режимах, — рассказал BFM-Новосибирск генеральный директор компании “Элрон” Иван Лебедев. — Нам нужно было получить весь диапазон данных о состоянии человека: от максимально бодрого до не спавшего в течение нескольких дней. Мы получали эти данные в ходе различных тренировок и испытаний. Водители, обвешивались датчиками, надевали наши часы, садились в автомобили и ездили от Новосибирска до Бердска, Искитима и других населенных пунктов. Чтобы получить предельные, можно сказать, жесткие уровни усталости, мы организовали у себя лабораторию. Водителя — добровольца помещали в закрытую комнату, его задачей было не спать всю ночь. Данные о его состоянии постоянно считывались и заносились в базу. Теперь нейросеть умеет распознавать разные состояния человека. Если ему нужен отдых , умные часы сигнализируют об этом».