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В Новосибирске создали умные часы для контроля усталости водителей

В продажу их планируют выпустить к концу 2024 года.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Новосибирская компания готовится выпустить на рынок умные часы, которые позволяют контролировать состояние водителя за рулем и не давать ему уснуть. Разработка называется SleepControl. Ее создатели говорят о целом преимуществ перед зарубежными и отечественными аналогами.

Умные часы контролируют усталость водителя, анализируя его пульс. Кроме того в них есть датчик алкоголя. Данные, которые получает прибор, смогут видеть руководители транспортной компании и таким образом контролировать своих работников.

«Наше устройство измеряет пульс и на основе данных о сердечном ритме определяет уровень усталости человека за рулем. Делает это нейросеть, которую мы тренировали в различных режимах, — рассказал BFM-Новосибирск генеральный директор компании “Элрон” Иван Лебедев. — Нам нужно было получить весь диапазон данных о состоянии человека: от максимально бодрого до не спавшего в течение нескольких дней. Мы получали эти данные в ходе различных тренировок и испытаний. Водители, обвешивались датчиками, надевали наши часы, садились в автомобили и ездили от Новосибирска до Бердска, Искитима и других населенных пунктов. Чтобы получить предельные, можно сказать, жесткие уровни усталости, мы организовали у себя лабораторию. Водителя — добровольца помещали в закрытую комнату, его задачей было не спать всю ночь. Данные о его состоянии постоянно считывались и заносились в базу. Теперь нейросеть умеет распознавать разные состояния человека. Если ему нужен отдых , умные часы сигнализируют об этом».

Конкурентным преимуществом перед существующими гаджетами, контролирующими состояние водителя, авторы новосибирской разработки называют ее простоту. Часы носят практически все, и это удобнее камер, специальных кепок и т. д., говорят инженеры. Так же разработчики рассчитывают, что при выходе на рынок умные часы для контроля сна будут более доступными по цене в сравнении с аналогами..

«Сами часы у нас стоят порядка 15 тысяч рублей, с базовой станцией совместный комплект около 30−45 тысяч рублей. Сейчас мы провели определенную оптимизацию и прибор стал немного дешевле. Еще планируем выпустить модификацию, которая будет через базовую станцию, а через смартфон, потому что у нас. И это позволит удешевить это решение для транспортных компаний, которые не могут себе позволить траты на базовую станцию. Сейчас мы дотренируем еще нейросеть и планируем вывести продукт на рынок к концу 2024 года», — говорит Иван Лебедев.

Отвечая на вопрос о локализации производства и соотношении российских и зарубежных комплектующих в этим умных часах, руководители сообщили, что вся сборка происходит в Новосибирске. В устройстве SleepControl российская электроника, корпус, процессор — пока зарубежный. Проект был поддержан региональным министерством науки и инновационной политики.

«В Новосибирской области инновационным компаниям предоставляются субсидии на подготовку и осуществление трансфера технологий. Проект SleepControl компании “Элрон” в 2021—2022 году получил поддержку в сумме 2,8 миллиона рублей», — сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Объем вложений в этот проект руководители компании оценивают в 14 миллионов рублей.

Ранее BFM-Новосибирска рассказывал о новосибирской разработке — VR-нейротренажере, который планируют использовать для коррекции СДВГ у детей.

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