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Смотрим фотографии нового международного терминала Хабаровского аэропорта

Совсем скоро Хабаровск снова вернет себе звание воздушной столицы востока России — с введением в строй терминала международных авиалиний аэровокзальный комплекс Хабаровска вновь станет самым большим на Дальнем Востоке.

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Пока же его обгоняет новый аэропорт Южно-Сахалинска.

В Хабаровске два терминала — внутренних и международных авиалиний — будут представлять одно целое, что, как считают специалисты, самым положительным образом скажется на удобстве перелетов.

Чтобы представить, каким будет международный терминал, достаточно побывать в уже действующем — особо ничем он отличаться не будет, и опять-таки во главу угла поставлено удобство пассажира, он не должен плутать по незнакомым коридорам.

Сейчас основные строительные работы в терминале практически завершены. Идет отделка, установка лифтов и эскалаторов и прокладка электрокоммуникаций. Уже в четвертом квартале этого года объект будет готов.

строительство