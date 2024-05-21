Смотрим фотографии нового международного терминала Хабаровского аэропорта

Пока же его обгоняет новый аэропорт Южно-Сахалинска.
В Хабаровске два терминала — внутренних и международных авиалиний — будут представлять одно целое, что, как считают специалисты, самым положительным образом скажется на удобстве перелетов.
Чтобы представить, каким будет международный терминал, достаточно побывать в уже действующем — особо ничем он отличаться не будет, и опять-таки во главу угла поставлено удобство пассажира, он не должен плутать по незнакомым коридорам.
Сейчас основные строительные работы в терминале практически завершены. Идет отделка, установка лифтов и эскалаторов и прокладка электрокоммуникаций. Уже в четвертом квартале этого года объект будет готов.