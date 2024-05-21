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Сергей Герсонский стал главным тренером хоккейной академии омского «Авангарда»

Ранее эту должность занимал Олег Угольников.

Источник: ХК "Авангард"

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский станет главным тренером хоккейной академии «Авангард». Об изменениях тренерском штабе академии сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее главным тренером академии «Авангарда» был мастер спорта по хоккею, бронзовый призер Межнациональной хоккейной лиги Олег Угольников.

— Сергей Герсонский хорошо знаком омичам. Его воспитанниками были известные хоккеисты «Авангарда»: Игорь Никитин, Антон Курьянов, Александр Пережогин, Алексей Бондарев и другие. Философия Сергея Рафаэльевича о всестороннем развитии игроков созвучна с новой стратегией Академии. Уверен, его обширный опыт работы с молодыми игроками, в том числе на уровне сборной, пойдет нам на пользу и усилит тренерский штаб, — прокомментировал директор хоккейной академии «Авангард» Кирилл Алексеев.

Ранее мы писали, что омский «Авангард» оказался на четвертом месте в рейтинге клубов КХЛ.