Сергей Герсонский стал главным тренером хоккейной академии омского «Авангарда»

— Сергей Герсонский хорошо знаком омичам. Его воспитанниками были известные хоккеисты «Авангарда»: Игорь Никитин, Антон Курьянов, Александр Пережогин, Алексей Бондарев и другие. Философия Сергея Рафаэльевича о всестороннем развитии игроков созвучна с новой стратегией Академии. Уверен, его обширный опыт работы с молодыми игроками, в том числе на уровне сборной, пойдет нам на пользу и усилит тренерский штаб, — прокомментировал директор хоккейной академии «Авангард» Кирилл Алексеев.