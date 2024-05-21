Средняя зарплата в Перми превысила 74 тысячи рублей

ПЕРМЬ, 21 мая, ФедералПресс. Средняя заработная плата в Перми по итогам 2023 года составила 74,4 тысячи рублей. Об этом на заседании комитета по экономическому развитию гордумы сообщила замглавы администрации Яна Фурман. Рост зарплат по отношению к предыдущему году составил 18%.