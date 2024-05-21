Средняя зарплата в Перми превысила 74 тысячи рублей

«Среди городов-миллионников по этому показателю Пермь заняла 7 место, а в 2022 году была на восьмом месте», — пояснила Фурман.
Чиновница также добавила, что в прошлом году количество самозанятых в городе увеличилось на 34% и достигло 72 тысяч человек.
При этом, по данным Пермьстата, в январе-феврале этого года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составила 63,4 тыс. рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 19%.
Напомним, в начале мая пермские вуз опубликовали данные среднемесячной заработной плате руководства и сотрудников за 2023 год. Выяснилось, что на некоторых руководящих постах уровень зарплаты приближается к 1 млн рублей.