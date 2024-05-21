Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата в Перми превысила 74 тысячи рублей

ПЕРМЬ, 21 мая, ФедералПресс. Средняя заработная плата в Перми по итогам 2023 года составила 74,4 тысячи рублей. Об этом на заседании комитета по экономическому развитию гордумы сообщила замглавы администрации Яна Фурман. Рост зарплат по отношению к предыдущему году составил 18%.

Источник: Reuters

«Среди городов-миллионников по этому показателю Пермь заняла 7 место, а в 2022 году была на восьмом месте», — пояснила Фурман.

Чиновница также добавила, что в прошлом году количество самозанятых в городе увеличилось на 34% и достигло 72 тысяч человек.

При этом, по данным Пермьстата, в январе-феврале этого года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составила 63,4 тыс. рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 19%.

Напомним, в начале мая пермские вуз опубликовали данные среднемесячной заработной плате руководства и сотрудников за 2023 год. Выяснилось, что на некоторых руководящих постах уровень зарплаты приближается к 1 млн рублей.