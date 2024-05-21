Из-за срыва поставок удобрений в Приморье подорожает кукуруза

По словам министра, почти весь законтрактованый Приморьем объем минеральных удобрений — всего около 80 тысяч тонн — к настоящему моменту прибыл в регион. Еще порядка 280 тонн находится в пути. Однако и посевная кампания сейчас в самом разгаре. Некоторые аграрии не дождались агрохимикатов. Более или менее ситуация начала выравниваться только с середины мая, а до этого удобрения простаивали в железнодорожных тупиках, пропуская иные грузы.

«Маленькие компании уже посеяли без удобрений. В основном кукурузу. Без них урожайность будет в 1,5−2 раза меньше. По кукурузе потеряем 5−10% урожая», — сказал Андрей Бронц.

В ходе заседания Минсельхоз озвучил свои предложения по урегулированию ситуации. Так, ведомство считает, что минеральные удобрения должны быть в третьей очереди наряду с угольным сырьем (в первой и второй находятся спецгрузы). Объемы поставок небольшие: на пять регионов восточной части ДФО, которые активно занимаются сельским хозяйством, нужно всего 280 тысяч тонн удобрений. Это важно, чтобы удобрения добирались до аграриев к началу посевной.

Минсельхоз направлял в адрес федеральных властей предложение поставить минеральные удобрения в третью очередь для перевозки по Восточному полигону, но оно не нашло поддержки на тот момент.

Первый замначальника Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») Виктор Демьянко в ходе комитета проинформировал, что из 516 вагонов с удобрениями 464 уже доставлены, а остальные — на подходах. Он признал, что вопрос с их транспортировкой в Приморье приходилось решать в режиме ручного управления. Но результат в тех условиях, которые есть, по его мнению, все равно положительный. Также он проинформировал, что минеральные удобрения все-таки попали в одну очередь с углем.