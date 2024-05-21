Из-за срыва поставок удобрений в Приморье подорожает кукуруза

Из-за задержки поставок по железной дороге минеральных удобрений для приморских аграриев регион ждет потеря около 5−10% урожая по кукурузе. Такой прогноз на заседании комитета Заксобрания Приморья по продовольственной политике озвучил глава Минсельхоза края Андрей Бронц, комментируя последствия неритмичных поставок удобрений по Восточному полигону, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам министра, почти весь законтрактованый Приморьем объем минеральных удобрений — всего около 80 тысяч тонн — к настоящему моменту прибыл в регион. Еще порядка 280 тонн находится в пути. Однако и посевная кампания сейчас в самом разгаре. Некоторые аграрии не дождались агрохимикатов. Более или менее ситуация начала выравниваться только с середины мая, а до этого удобрения простаивали в железнодорожных тупиках, пропуская иные грузы.
«Маленькие компании уже посеяли без удобрений. В основном кукурузу. Без них урожайность будет в 1,5−2 раза меньше. По кукурузе потеряем 5−10% урожая», — сказал Андрей Бронц.
«Кукуруза подорожает. Это плохие новости», — констатировал глава комитета ЗС по продовольственной политике и природным ресурсам Андрей Андрейченко.
В ходе заседания Минсельхоз озвучил свои предложения по урегулированию ситуации. Так, ведомство считает, что минеральные удобрения должны быть в третьей очереди наряду с угольным сырьем (в первой и второй находятся спецгрузы). Объемы поставок небольшие: на пять регионов восточной части ДФО, которые активно занимаются сельским хозяйством, нужно всего 280 тысяч тонн удобрений. Это важно, чтобы удобрения добирались до аграриев к началу посевной.
«Это мизерные объемы, они не создадут проблемы для поставок угля», — отмечает министр.
Минсельхоз направлял в адрес федеральных властей предложение поставить минеральные удобрения в третью очередь для перевозки по Восточному полигону, но оно не нашло поддержки на тот момент.
«С 27 апреля произошли изменения, и химические удобрения поставлены в третью очередь», — сказал Демьянко.
Генеральный директор ООО «ФосАгро -Сибирь» Альберт Иванов (это основной поставщик удобрений) поблагодарил за решение по смене приоритетности удобрениям, но отметил, что для текущей поставки и посевной оно уже не имеет значения. Данное решение будет актуально для новой посевной кампании.
Впрочем, как напомнил в ходе заседания председатель комитета, в 2025 году ожидается запуск первой очереди Находкинского завода минеральных удобрений, так что острота вопроса, есть надежда, будет снята и за счет этого. Продовольственный комитет принял полученную информацию к сведению. По словам Андрейченко, депутаты продолжат держать ситуацию по поставке удобрений на контроле.