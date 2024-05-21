Нижегородцы крадут книги из парка «Швейцария». Об этом рассказали сотрудники общественного пространства в Telegram.
В начале мая в парке появились книжные отели, т.е. стеллажи с книгами в свободном доступе. Подразумевалось, что гости парка будут обмениваться произведениями, а также брать их почитать и возвращать обратно.
«“Бумажные” жители новых отелей в парке как-то быстро покинули свои “номера” и не торопятся заселяться обратно… И вы знаете, мы не расстроились — любой повод привить любовь к чтению хорош!», — говорится в сообщении на канале.
Ранее произведения были собраны сотрудниками администрации Приокского района. Сейчас в парке объявлен книжный сбор. Нижегородцев просят принести ненужные книги в администрацию парка.
Ранее сообщалось, что нижегородцы воруют детские коляски из зоопарка «Лимпопо».