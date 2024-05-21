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Нижегородцы крадут книги из парка «Швейцария»

В начале мая в парке появились книжные отели, т.е. стеллажи с книгами в свободном доступе.

Нижегородцы крадут книги из парка «Швейцария». Об этом рассказали сотрудники общественного пространства в Telegram.

В начале мая в парке появились книжные отели, т.е. стеллажи с книгами в свободном доступе. Подразумевалось, что гости парка будут обмениваться произведениями, а также брать их почитать и возвращать обратно.

«“Бумажные” жители новых отелей в парке как-то быстро покинули свои “номера” и не торопятся заселяться обратно… И вы знаете, мы не расстроились — любой повод привить любовь к чтению хорош!», — говорится в сообщении на канале.

Ранее произведения были собраны сотрудниками администрации Приокского района. Сейчас в парке объявлен книжный сбор. Нижегородцев просят принести ненужные книги в администрацию парка.

Ранее сообщалось, что нижегородцы воруют детские коляски из зоопарка «Лимпопо».

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