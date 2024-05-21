Где будут отдыхать казахстанские школьники на летних каникулах

В 2023 году в самый разгар летнего сезона в соцсетях появилась ужасающая информация об одном из детских лагерей под Алматы. Объектом возмущения родителей и всех казахстанцев стал детский лагерь «Арман дала». Туда детей из социально уязвимых семей отправили по бесплатным путевкам от государства, однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны.