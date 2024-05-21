На штрафстоянку в Краснодаре забрали более 770 машин

В ведомстве уточнили, что полицейские участвуют в эвакуации как инициативно, так и при поступлении от граждан сообщений. Инспекторы до прибытия эвакуаторов осматривают автомобили, чтобы убедиться в том, что внутри нет людей или животных, после чего составляют протокол о задержании транспортного средства. В полиции отмечают, что отсутствие на машине номеров не влияет на решение о ее задержании и эвакуации, она помещается на спецстоянку.