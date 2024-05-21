28-градусная жара придет в Воронежскую область

В четверг погода не будет сильно отличаться от предшествующих дней. Специалисты гидрометцентра обещают в среднем +27 градусов и кратковременные дожди. А вот в пятницу будет немного прохладнее, столбики термометров покажут +20 градусов по области. Впрочем, похолодание будет кратковременным и уже через пару дней погодные отметки вернутся к летним значениям.