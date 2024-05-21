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28-градусная жара придет в Воронежскую область

Летнюю жару пообещали региональные синоптики воронежцам на рабочей неделе. Уже в эту среду, 22 мая, столбики термометров местами покажут +28 градусов. Несмотря на тепло, в отдельных населенных пунктах возможны кратковременные дожди. Причем, осадки пройдут в дневное время, ночью будет сухо. В областном центре чуть прохладнее, чем в районах, около +26 градусов. Ночью возможен туман.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°

В четверг погода не будет сильно отличаться от предшествующих дней. Специалисты гидрометцентра обещают в среднем +27 градусов и кратковременные дожди. А вот в пятницу будет немного прохладнее, столбики термометров покажут +20 градусов по области. Впрочем, похолодание будет кратковременным и уже через пару дней погодные отметки вернутся к летним значениям.