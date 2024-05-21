В четверг погода не будет сильно отличаться от предшествующих дней. Специалисты гидрометцентра обещают в среднем +27 градусов и кратковременные дожди. А вот в пятницу будет немного прохладнее, столбики термометров покажут +20 градусов по области. Впрочем, похолодание будет кратковременным и уже через пару дней погодные отметки вернутся к летним значениям.
28-градусная жара придет в Воронежскую область
Летнюю жару пообещали региональные синоптики воронежцам на рабочей неделе. Уже в эту среду, 22 мая, столбики термометров местами покажут +28 градусов. Несмотря на тепло, в отдельных населенных пунктах возможны кратковременные дожди. Причем, осадки пройдут в дневное время, ночью будет сухо. В областном центре чуть прохладнее, чем в районах, около +26 градусов. Ночью возможен туман.